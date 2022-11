Impallomeni: «Vincitori degli Europei direttamente ai Mondiali? Se ne può parlare»

Stefano Impallomeni si è detto favorevole alla proposta di Mancini di ammettere di diritto ai Mondiali i vincitori degli Europei

Ospite a TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato così della proposta di Roberto Mancini di ammettere di diritto i vincitori dell’Europeo ai Mondiali:

«Sono favorevole che la squadra vincitrice del Mondiale vada al Mondiale successivo, così come per altre coppe. Non vedo il motivo perché il campione debba fare tutte la trafila delle qualificazioni. Delle eccezioni se ne può parlare».