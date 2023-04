Impallomeni su De Ketelaere: «Stasera l’occasione giusta». Le parole dell’ex giocatore

Stefano Impallomeni ha parlato ai microfoni di TMW di Charles De Ketelaere. Ecco le parole dell’ex giocatore sul calciatore del Milan:

«Sarebbe sorprendente non vederlo titolare stasera, per metterlo alla prova e superare i limiti visti potrebbe essere l’occasione giusta. L’Empoli è una squadra da rispettare ma mi sorprenderebbe non vederlo titolare»