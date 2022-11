Impallomeni «Recuperi extralarge a Qatar 2022? Spero che in Serie A non ci siano»

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha commentato i tantissimi minuti di recupero concessi a Qatar 2022

Ospite a TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato così dei tantissimi minuti di recupero concessi durante Qatar 2022:

«Spero che in Serie A non ci siano, credo sia stato dato un input e si sta seguendo quella linea. Ma così è un altro sport e non mi piace. Diventa football americano. Voglio vedere Milan-Juventus o Inter-Milan con questi recuperi record».