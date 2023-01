Impallomeni: «Milan? È una situazione preoccupante». Le parole dell’ex calciatore dopo la sconfitta in Supercoppa dei rossoneri

Nel programma Maracanà di TMW Radio, l’ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni ha commentato il Milan dopo la Supercoppa.

KO DEL MILAN – «Non c’è stata partita in Supercoppa. Milan? Avevo visto crepe già con la Roma, credo ci sia una situazione preoccupante dal punto di vista mentale e fisico. Sotto sforzo non ha più la lucidità di prima. Preoccupa poi un altro aspetto: noto dalle mimiche che la presenza di Tatarusanu non dia fiducia. E poi mancano Theo e Leao, così diventa un Milan pre-lockdown»

MERCATO FLOP – «Il Milan non è nè quello dello scorso anno nè quello di adesso. Hanno fatto uno sforzo immane lo scorso anno, un’impresa sportiva ma hanno tirato fino al massimo e stanno scoprendo che se non vanno a mille sono una squadra prevedibile»