Impallomeni: «Il Mondiale in Qatar non mi appassiona»

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha ammesso di non apprezzare l’organizzazione del Mondiale in Qatar

Ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato così del Mondiale in Qatar:

«Aspetto che ci siano partite belle, ma non mi appassiona il fatto che sia in Qatar. Non mi sembra il Paese adatto per ospitare una manifestazione così. Non credo ci sia questo interesse della popolazione. E’ giusto portarlo in tutto il mondo come veicolo di promozione, però…il calcio è importante pe chi ha davvero una tradizione in tal senso».