Impallomeni a sopresa: «Tottenham Milan? Leao mi è piaciuto»

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Le sue parole sul Milan e Leao:

«Ha giocato con grande temperamento, c’è stata una risposta dopo il ko di Firenze. Ha giocato meglio rispetto all’andata contro un Tottenham in difficoltà e ha aiutato anche questo. Ha avuto tante occasioni non concretizzate ed è un piccolo neo in questa impresa. Maignan è stato decisivo nel finale. Mi è piaciuto poi con gli strappi Leao, dopo l’espulsione di Romero»