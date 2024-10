Impallomeni elogia Camarda: «Lo aggregherei alla prima squadra! Ha doti da Serie A e lì deve stare»

Le parole di Stefano Imapallomeni a Tuttomercatoweb Radio riguardo il giovanissimo talento del Milan, Francesco Camarda

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ecco le parole di Stefano Impallomeni su Francesco Camarda, neo esordiente in Champions con il Milan.

PAROLE – «Io lo aggregherei alla prima squadra. E’ uno che vale. Un anno in prima squadra vale tre in Next Gen. Per uno come lui meglio vivere l’esperienza della Serie A, poi magari il prossimo anno può fare esperienza in Serie A con un altro club per farsi le ossa. Ha doti da Serie A e lì deve stare».