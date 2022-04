Immobile: «La tripletta al Milan un ricordo indelebile»

Per le pagine del match program, in vista di Lazio Milan, Immobile ha ripercorso i suoi gol più importanti contro i rossoneri

Ciro Immobile, alla vigilia di Lazio-Milan, ha parlato per le pagine del match program. Ecco le sue parole:

MATCH – «Sarà una gara bella ed interessante, tutta da vivere. Noi veniamo dal pareggio in extremis contro il Torino, giochiamo in casa e vogliamo vincere perché ci servono i tre punti».

TRIPLETTA E GOL NUMERO 100 – «Sicuramente ad entrambi. La prima tripletta in casa fu bella, soprattutto perché ci permise di vincere una partita importante. Anche il centesimo gol con la lazio fu emozionante, realizzarlo vincendo a San Siro poi lo rese ancora più speciale. Fu davvero una grande soddisfazione!».

A 45 GOL DA NORDAHL – «Ci penso? No, non guardo mai ai possibili traguardi. Se arriveranno, sarà anche grazie ai miei compagni di squadra ed al lavoro settimanale».

CAMBIARE LO STILE DI GIOCO PER ALLUNGARE LA CARRIERA – «Cambiare il mio stile di gioco non sarà facile, però magari avrò più accortezza nel fare determinate cose. Sicuramente, se il fisico me lo permetterà, cercherò di giocare il più a lungo possibile».