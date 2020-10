Il Napoli rischia contro il Sassuolo, occasione Milan per allungare

Il Napoli di Gennaro Gattuso rischia contro il Sassuolo. Anche le quote dei bookmakers sottolineano le difficoltà

Il Napoli di Gennaro Gattuso rischia contro il Sassuolo. Anche le quote dei bookmakers sottolineano le difficoltà che potrebbero incontrare gli uomini di Ringhio, reduci dalla partita di Europa League infrasettimanale.

Gli emiliani in questo inizio di campionato hanno dimostrato di poter dare filo da torcere a tutti. Proprio per questo motivo, i rossoneri hanno l’obbligo di vincere ad Udine per sfruttare un eventuale passo falso dei partenopei. Incrementando il vantaggio in classifica, il Milan potrebbe arrivare più tranquillo allo scontro diretto del 22 novembre al San Paolo.