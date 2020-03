Il Monza di Berlusconi torna a giocare… su Fifa: varata la Brianza e-Cup

Il Monza lancia il Brianza e-cup per contrastare la quarantena da Coronavirus, il club di Silvio Berlusconi sfiderà altri 36 squadre

«Come ormai noto – scrive il Monza in un comunicato – stiamo vivendo un periodo terribile dovuto alla diffusione in tutto il mondo del virus Covid-19 e per effetto delle disposizioni emanate per contenere e contrastare i rischi derivanti dalla diffusione del virus, le attività sportive della nostra società sono state sospese. Per provare a colmare il vuoto lasciato da questo stop e per regalare un po’ di svago a tinte biancorosse parte quindi la Brianza e-Cup».

Sono in tutto quarantotto partecipanti alla competizione videoludica che avrà tra i propri protagonisti ben dodici giocatori del Monza: capitan D’Errico, Mosti, Palazzi, Scaglia, Del Frate, Rigoni, Gliozzi, Anastasio, Chiricò, Morosini, Brighenti e Dany Mota.