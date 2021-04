Il Milan piomba su un esterno del Bruges: i dettagli

Il Milan continua a scandagliare il mercato belga: la dirigenza è fortemente interessata a Noa Lang, esterno d’attacco mancino

Il Milan comincia a pianificare il prossimo mercato estivo: nonostante sia ancora in bilico la qualificazione alla Champions, con conseguente cambiamento del budget a seconda dell’esito finale delle prossime cinque partite, gli uomini rossoneri hanno messo nel mirino un talento dell’Ajax, oggi in prestito al Bruges.

MALDINI SU NOA LANG– Il nome è quello di Noa Lang, esterno d’attacco mancino che in questa stagione ha realizzato 14 goal e 8 assist in 24 partite. I belgi lo riscatteranno dall’Ajax per 6 milioni di euro e hanno fissato il prezzo del cartellino intorno ai 18 milioni di euro.