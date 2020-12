Il Milan fa risorgere Destro: l’ultima doppietta risaliva a 3 stagioni fa

Nella gara di ieri contro il Milan, Mattia Destro è tornato a segnare una doppietta dopo quasi 3 anni esatti dall’ultima volta

Mattia Destro torna a segnare una doppietta nella gara contro il Milan di ieri sera. L’attaccante, che ieri ha segnato il suo 2° e 3° gol in questa stagione, sta vivendo degli anni decisamente bui sportivamente parlando. Chissà che le due reti di ieri possano segnare una nuova svolta.

L’attaccante 29enne non timbrava per due volte il cartellino in una sola partita da quasi 3 anni, più precisamente dal 22 dicembre 2017, in un match contro il Chievo quando ancora giocava al Bologna.