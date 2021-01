Il Milan d’alta quota prepara lo sprint con Ibra nel motore

Il Milan vola via in testa alla classifica e con Ibrahimovic nel motore potrebbe allungare ulteriormente. Prima il Torino in Coppa Italia

«Il Milan vola via» – scrive la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. I rossoneri, battendo il Torino e complice il pareggio dell’Inter contro la Roma, si sono portati a tre lunghezze dal secondo posto.

Domani i rossoneri sfideranno i granata nel match valido per gli ottavi di Coppa Italia. Ibra vuole recuperare la forma al 100% per la trasferta di Cagliari e per lui sarebbe previsto ulteriore minutaggio. Contro il club sardo, il Diavolo recupererà anche pezzi importanti, come Diaz, Tonali e Saelemaekers.