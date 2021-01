Due società animate da un’antica rivalità che però hanno tantissimo in comune. E intanto Suning valuta la cessione del 40% del pacchetto azionario

Due presidente amici, che si scambiano esperienze vissute e visioni sul futuro. Due dirigenti, Marotta e Paratici, che si conoscono come le loro tasche. Due bomber, Lukaku e Ronaldo, in lizza per il titolo di capocannoniere. Un allenatore, Conte, ex bandiera juventina e l’altro, Pirlo, che ad Appiano non fu apprezzato per poi vincere tutto al Milan.

