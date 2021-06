Il comandante Sarri e la Lazio, una sigaretta è la rivincita di Lotito

La firma di Sarri sigilla la panchina della Lazio e formalizza anche la grande rivincita di Lotito dopo lo smacco della vicenda Inzaghi

Mai come in questa occasione, il concetto di “fumata bianca” si associa perfettamente al connubio tra Maurizio Sarri e la Lazio. L’ex tecnico di Empoli, Napoli, Chelsea e Juventus riparte dunque dalla Capitale dopo un anno vissuto da campione d’Italia e al contempo da spettatore.

Il giorno che ha risvegliato l’entusiasmo del popolo biancoceleste è dunque arrivato, grazie all’annuncio ufficiale arrivato inizialmente via social. L’emoji di una sigaretta accesa è stato sufficiente per far impazzire una piazza umorale, ma capace di accendersi come poche.

