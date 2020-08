Il Chelsea fissa il prezzo per Bakayoko: ecco a quanto può arrivare il Milan

Bakayoko al Milan: il Chelsea vuole generare una plusvalenza e fissa il prezzo del francese. Il Milan non andrà oltre una determinata cifra

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Chelsea avrebbe intenzione di effettuare una mini-plusvalenza per la cessione di Temoué Bakayoko: il centrocampista francese è valutato dai blues 25 milioni di euro, quanto basta per non rimetterci dopo l’acquisto effettuato nel 2017 per 40 milioni e ammortizzato su tre anni.

Come afferma il Corriere dello Sport, il Milan avrebbe fissato 20 milioni come budget massimo da utilizzare per riportare Bakayoko in rossonero: la formula scelta è quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto.