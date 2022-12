Ielpo: «Non condivido la scelta di affidare molte panchine di Serie B ai Campioni del Mondo 2006»

Mario Ielpo, ex portiere del Milan, ha criticato la scelta di affidare molte panchine di Serie B ai Campioni del Mondo 2006

Ospite a TMW Radio, Mario Ielpo ha parlato del trend di affidare molte delle panchine di squadre di Serie B ai Campioni del Mondo del 2006:

«Io credo che se si punta a vincere il campionato di Serie B questi allenatori non vanno bene. Non c’entra nulla che hanno vinto il campionato del mondo. Molti di questi penso che non l’abbiano mai vista la Serie B se non agli inizi della propria carriera».