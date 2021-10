Ielpo: «Il Milan vincente nonostante assenze e...»

Mario Ielpo, ex portiere del Milan, è intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati per parlare della vittoria da parte dei rossoneri

Mario Ielpo, ex portiere del Milan, è intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati per parlare della vittoria in rimonta da parte dei rossoneri ai danni del Verona, giustificando anche la squadra di Pioli, vittima di alcune avversità. Ecco le sue parole:

«Il Milan ha avuto più assenze rispetto alle squadre che hanno i sudamericani. Ieri i rossoneri hanno fatto una cosa fuori da ogni logica, considerando assenze e arbitraggio».