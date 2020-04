Icardi e Spalletti di nuovo insieme al Milan? Ipotesi difficile

Gli ultimi rumors accosterebbero sia l’attaccante argentino che il tecnico di Certaldo al Milan ma la convivenza sarebbe impossibile.

Nelle ultime ore sembrano essere salite le quotazioni di Luciano Spalletti come prossimo allenatore del Milan. Un’ipotesi già valutata al momento dell’esonero di Giampaolo e non resa fattibile per il diniego da parte dell’Inter a liberare il tecnico.

Lo scenario sembrava riaprirsi per la prossima estate ma le ultime indiscrezioni su un possibile approdo di Mauro Icardi in rossonero pongono davanti ad un bivio: la convivenza dei due in nerazzurro è stata burrascosa (fascia di capitano tolta su tutte, ndr) per cui sembra altamente improbabile che entrambi arrivino a Milanello. Più verosimile l’ipotesi di uno solo dei due e qui dipenderà dalla proprietà sceglie su chi puntare…