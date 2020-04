Icardi può davvero venire al Milan: spunta un altro indizio

Spunta un altro indizio che avvicinerebbe ancor di più Mauro Icardi alla serie A ed al Milan in particolare.

Da qualche giorno ormai si parla di questa fantasia di mercato che sta trovando conferme sempre man mano che passano le ore; Mauro Icardi potrebbe vestire la maglia del Milan nella prossima stagione.

L’ultimo tassello arriva da ESPN che ha svelato come il centravanti argentino abbia espresso la sua volontà di non rimanere a Parigi, mentre nei giorni scorsi sembrava fosse il PSG a non voler esercitare il riscatto. Un ulteriore indizio che avvicinerebbe Maurito ad un ritorno in serie A con il Milan spettatore interessatissimo.