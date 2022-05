Ibrahimovic dice no alla Svezia: addio al Milan più vicino? Le ultime sul futuro dell’attaccante rossonero

Come riferito da Gazzetta.it Zlatan Ibrahimovic non risponderà alla convocazione di Andersson per le 4 gare di Nations League che la Svezia affronterà a giugno.

Stando a quanto trapela dalla Svezia, Zlatan avrebbe voluto dire sì e dare ancora un contributo alla nazionale, ma le condizioni fisiche imperfette gli hanno suggerito di non rischiare. Ripetuti sovraccarichi al ginocchio sinistro, infatti, ne stanno limitando il minutaggio anche nel Milan: nelle ultime settimane è stato appena in grado di dare il cambio a Giroud nelle fasi finali di gara, e contro l’Atalanta non è nemmeno sceso in campo.

Il no, anche se momentaneo, alla Nazionale getta qualche dubbio ulteriore sul suo futuro al Milan. Più che la difficoltà di trovare un’intesa per il rinnovo, la sensazione è che sarà il fisico di Ibra a fornire tutte le risposte.