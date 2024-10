Ibrahimovic nel mirino di Visnadi: «Sta facendo uno stage da dirigente al Milan, ma non è capace in questo ruolo»

Ibrahimovic nel mirino di Gianni Visnadi: il giornalista critica l’operato del dirigente rossonero. Le dichiarazioni a Sky Sport

Ibrahimovic ha ricevuto alcune critiche dal giornalista Gianni Visnadi per quanto sta facendo da dirigente al Milan. Queste le dichiarazioni a Sky Sport.

LE DICHIARAZIONI – «Il Milan non ha come suo capo un top manager di calcio, ma ha Ibrahimovic. Uno che sta imparando il mestiere, che fa lo stage da dirigente ad alto livello al Milan. Non è uno che ha esperienza, sensibilità, capacità di fare questo ruolo che mi sembra molto piu grande di lui».