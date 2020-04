Ibrahimovic si allena in Svezia: le impressioni dei “compagni”

Tankovic, attaccante dell’Hammarby, racconta l’esperienza di allenarsi con il centravanti rossonero, nonché proprietario del club svedese.

Zlatan Ibrahimovic proprio non riesce a sta fermo: il centravanti del Milan si sta allenando in Svezia con l’Hammarby, società di cui è proprietario al 25%.

Gianluigi Bagnulo, per Sky Sport, ha intervistato Maumed Tankovic, attaccante dell’Hammarby che ha condiviso con Zlatan il primo allenamento: «È stato bellissimo per il club ed è stato bello per i giocatori vedere Zlatan in azione dal vivo. Vuole vincere sempre, a prescindere da dove e con chi si allena e anche se è il proprietario del club. Il suo atteggiamento è di esempio per tutti, per i giovani ma anche agli altri». E sul futuro del centravanti rossonero, Tankovic non fuga i dubbi: «Solo Zlatan sa dove sarà in futuro: puoi chiederglielo quante volte vuoi, ma non darà mai una risposta».