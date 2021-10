Ibrahimovic: all’Olimpico per fare la storia. Gli manca solo un gol

Zlatan Ibrahimovic sclapita in vista del match dell’Olimpico contro la Roma. Lo svedese è ad un solo gol da un record storico

All’Olimpico per fare la storia: Zlatan Ibrahimovic scalpita per un posto da titolare nel match contro la Roma di José Mourinho. Nel mirino dello svedese c’è un record di gol che insegue da tempo.

Se dovesse segnare, infatti, raggiungerebbe i 400 gol segnati nei campionati nazionali: una cifra incredibile anche per un giocatore come lui. Proprio alla Roma, Ibrahimovic ha già segnato 10 reti in 21 partite e contro i giallorossi può essere l’occasione giusta per confermare il trend positivo.