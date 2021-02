Ibrahimovic ritrova lo United: quell’infortunio sembrava averlo messo KO

Zlatan Ibrahimovic ritroverà da avversario il Manchester United, club con il quale ha vissuto un momento critico della sua carriera

Ibrahimovic ritrova il Manchester United. Un ritorno che non evoca dolci ricordi per Zlatan. L’highlights principale della sua avventura all’Old Trafford è infatti un terribile infortunio al legamento crociato, proprio in Europa League contro l’Anderlecht.

Un KO che sembrava aver messo fine alla carriera di Ibra, che dopo quell’annata andò a svernare momentaneamente a Los Angeles prima di tornare con ancora più fame di prima e trascinare il Milan. Ora servirà un’altra notte da Re, anzi, da Dio.