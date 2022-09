Ibrahimovic ha deciso: vuole esserci per la Supercoppa con l’Inter. Lo svedese punta il derby di gennaio

Come testimoniato anche dal video postato da lui stesso sui social, Zlatan Ibrahimovic sta proseguendo il suo percorso di riabilitazione post operazione al crociato del ginocchio sinistro in un rifugio isolato.

A ottobre si entrerà nel quinto mese di lavoro con l’obiettivo di arrivare a dicembre, sfruttando anche la lunga pausa per il mondiale, a lavorare sul campo per poi entrare in gruppo da gennaio 2023. In molti dicono che Ibra abbia cerchiata in rosso la data del 18 gennaio, ovvero quella nella quale Milan e Inter si contenderanno la Supercoppa Italiana in quel di Riyad.