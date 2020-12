Zlatan Ibrahimovic punta il Parma: Pioli vorrebbe almeno recuperarlo per la panchina, è conto alla rovescia

Zlatan Ibrahimovic sarebbe molto vicino al rientro. Lo riporta la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Il gigante svedese sta molto meglio e non vede l’ora di aiutare i propri compagni.

Stefano Pioli punta ad averlo almeno in panchina contro il Parma. Qualora non riuscisse, sarà regolarmente in campo contro il Genoa in quel di Marassi.