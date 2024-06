Ibrahimovic PREMIATO in Svezia: Zlatan ringrazia A MODO SUO – FOTO

Intervenuto sul proprio profilo di X, Zlatan Ibrahimovic, ex centravanti del Milan, ha ringraziato a modo suo dopo aver ricevuto ieri sera il premio come miglior calciatore della storia della Svezia.

Thank you for the Zhow pic.twitter.com/cbPdtHliv4

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) June 9, 2024