Ibrahimovic Milan, Padovano ATTACCA: «Ho avuto grandi DIRIGENTI, non ho mai sentito NESSUNO parlare come lui». La critica

Padovano dagli studi di Sky Sport 24 ha attaccato Ibrahimovic riguardo alle dichiarazioni rilasciate dal dirigente nel prepartita di Milan Liverpool.

L’ATTACCO – «Non c’è dubbio che il Milan abbia qualche problemino in campo e fuori. Le dichiarazioni di Ibrahimovic e non le ho condivise. Ho avuto grandi dirigenti e non ho mai sentito parlare nessuno in quella maniera. Il Milan è una società importante con storia e trofei importanti, non si può ridurre il discorso a “io sono il boss e gli altri lavorano per me”. Probabilmente si ripercuote nella squadra».