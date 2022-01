ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ibrahimovic cambia look in vista del derby: l’ultima volta con quell’acconciatura contro la Lazio a San Siro…

Zlatan Ibrahimovic cambia look. Come mostrato tramite una foto sul proprio profilo Twitter lo svedese in vista del derby contro l’Inter ripropone la treccia in stile Mohicani.

The Last Mohican pic.twitter.com/S5sdQxf1Bn — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) January 30, 2022

L’ultima volta che Ibra ha usato questa acconciatura fu a San Siro contro la Lazio, match in cui subentrò e siglò il gol del definitivo 2-0.