Ibrahimovic Milan: le quindici tappe dello svedese con la maglia rossonera

Ibrahimovic Milan: dall’arrivo nell’estate del 2010 all’ultimo rinnovo di contratto, riviviamo la storia di Zlatan con la maglia rossonera

29 agosto 2010: poche ore dopo essere sbarcato a Linate da Barcellona, Zlatan si presenta ai tifosi rossoneri. È la notte di Milan-Lecce 4-0, è l’inizio di una grande cavalcata e di una altrettanto grande storia.

11 settembre 2010 : in occasione della seconda giornata di campionato, al Manuzzi di Cesena arriva l’esordio ufficiale con la maglia numero 11 del Milan. È però una serata sfortunata, che coincide con una sconfitta.

15 settembre 2010 : prima vittoria e primi gol, tutto in una notte. A San Siro si gioca la prima giornata del Gruppo G di Champions League contro l’Auxerre, Zlatan sigla la doppietta decisiva nella ripresa.

14 novembre 2010 : Inter-Milan, la notte del Derby. Zlatan gioca la sua prima Stracittadina con la maglia rossonera e la risolve con un gol su calcio di rigore a inizio primo tempo. Ancora decisivo!

7 maggio 2011 : Roma-Milan 0-0, all’Olimpico basta un pareggio ai rossoneri per festeggiare il 18° Scudetto con due giornate di anticipo. Il Milan è di nuovo campione d’Italia dopo 7 anni, Ibra chiude il suo campionato con 14 gol e 12 assist.

6 agosto 2011 : a Pechino si gioca il primo trofeo ufficiale della stagione 2011/12. Con i gol di Ibra e Boateng, il Milan rimonta il vantaggio iniziale dell’Inter, firmato da Sneijder, e vince la Supercoppa Italiana, la sesta della nostra storia.

3 marzo 2012 : allo Stadio Renzo Barbera di Palermo, il Milan batte il Palermo con il rotondo risultato di 4-1. L’assoluto protagonista di serata è Zlatan Ibrahimović, che segna contro i rosanero la sua prima tripletta da milanista.

24 marzo 2012 : Milan-Roma 2-1, a San Siro arriva un’importante vittoria in rimonta contro i giallorossi. Doppietta per Ibra che raggiunge così quota 50 reti in rossonero

27 dicembre 2019 : #IZBACK, il Milan annuncia il ritorno di Zlatan Ibrahimović dopo oltre 7 anni dall’ultima stagione in rossonero. A 38 anni si rimette in gioco dopo l’esperienza in Major League Soccer, negli Stati Uniti.

6 gennaio 2020 : si gioca Milan-Sampdoria, una partita che segna il ritorno ufficiale di Ibra a San Siro. Lo svedese entra in campo al 55′, 2794 giorni dopo aver vestito la maglia rossonera per l’ultima volta. Il risultato finale, 0-0, non premia i rossoneri, ma è comunque una domenica storica.

11 gennaio 2020 : alla seconda partita ufficiale Ibra ritrova subito il gol, segnando lo 0-2 a Cagliari su assist di Theo Hernández. Il Milan ritrova la vittoria dopo 3 partite e oltre un mese, dando una prima svolta alla sua stagione.

17 ottobre 2020 : torna in campo dopo quasi un mese di assenza, a causa del Covid-19, e decide il Derby con una doppietta. 1-2 Milan a San Siro, rossoneri a punteggio pieno in campionato dopo quattro giornate.

7 febbraio 2021 : Zlatan segna una doppietta al Crotone nel 4-0 finale di San Siro e, soprattutto, taglia il traguardo dei 500 gol ufficiali segnati con squadre di club (escluse dunque le reti con la nazionale).

21 marzo 2021 : con il gol segnato alla Fiorentina diventa il calciatore più anziano ad aver realizzato 15 gol in una stagione di Serie A.

22 aprile 2021 : un altro capitolo della storia. A Casa Milan, Zlatan Ibrahimović firma il rinnovo di contratto e prosegue la sua avventura con i rossoneri.

