Ibra: il suo Milan prende forma e potrebbe giocare con il doppio centravanti

Pioli studia la soluzione migliore per Ibra, Leao al suo fianco?

Pochi giorni e Ibrahimovic sbarcherà a Milano. L’obiettivo è riconfermarsi a grandi livelli e tornare a essere quel giocatore, che nonostante i suoi 38 anni e ancora in grado di trascinare la squadra. Carisma, grinta e personalità al servizio del gruppo. Ma chi giocherà al suo fianco davanti?

Ibra-Leao: la coppia promette grande spettacolo

Il nuovo arrivato con il portoghese sarebbe in grado di far divertire molto il pubblico del Meazza. Le giocate e lo spettacolo non mancherebbero. Il campione a fianco del talento. Un mix perfetto. Piatek rischia seriamente di accomodarsi in panchina nelle prossime sfide.