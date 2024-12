Ibrahimovic Milan, rapporto deteriorato coi tifosi? Il retroscena da San Siro non lascia dubbi: clima gelido

Ibrahimovic Milan, lo svedese è stato subissato di fischi ieri a San Siro prima delle celebrazioni per i 125 anni di storia: rapporto deteriorato

Importante conferma data dal Corriere dello Sport oggi in edicola su quanto successo ieri a San Siro prima di Milan–Genoa:

Sin dalle prime brevi inquadrature sui maxischermo dello stadio, Zlatan Ibrahimovic è stato fischiato dal pubblico presente. Il malcontento del tifo milanista non è solo verso la svedese, ma verso la proprietà e la dirigenza tutta. A proposito: Gerry Cardinale, proprietario del club,

non era presente a San Siro; per un anniversario così importante e così sponsorizzato,

una mancanza che fa effetto e che fa discutere. La dirigenza, comunque, va dritta per la

sua strada.