Ibrahimovic AVVERTE il Milan: «La squadra sta crescendo ma serve pazienza, su Fonseca..»

Zlatan Ibrahimovic è stato ospite del programma sportivo First Take su ESPN, ecco cosa ha detto sui risultati estivi del Milan

Le parole di Zlatan Ibrahimovic, ospite del programma sportivo First Take su ESPN. Ecco cosa ha detto sui risultati estivi del Milan:

AMICHEVOLI ESTIVE – «Siamo arrivato con una squadra giovane perché molti giocatori erano in vacanza. Fino ad adesso la squadra sta facendo bene. Abbiamo anche un nuovo allenatore quindi serve tempo perché la sua identità sia assimilata dal gruppo. Noi dobbiamo essere pazienti ma già dalle due partite che abbiamo giocato qua in America si vede che la squadra sta migliorando, la squadra sta iniziando a capire le idee dell’allenatore. Ma è la preseason. Queste partite sono ottime per i giocatori che sfidano grandi partite e giocatori, ti dà maggiore adrenalina ed energia per fare il lavoro duro. Per ora tutto va bene»