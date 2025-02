Ibrahimovic Milan, spunta la richiesta a Milanello! Colloquio coi leader, clamorosa ricostruzione

Condividi via email

Ibrahimovic Milan, confronto dello svedese a Milanello con i leader del gruppo: richiesta precisa a Maignan e soci. Ultime

Come riportato da Tuttosport, è spuntata in casa Milan un’importante ricostruzione rispetto alla giornata di ieri a Milanello.

Nella giornata di ieri ha inoltre fatto sicuramente rumore il caso nato attorno a Christian Pulisic che ha voluto precisare a mezzo stampa la sua posizione e il suo amore per il Milan. Oggi, riporta Tuttosport, è da lui, e dagli altri potenziali leader che la proprietà si aspetta di più. Oltre a Capitan America anche da Theo Hernandez e Maignan (protagonisti in maniera diversa del doppio confronto col Feyenoord) e soprattutto da Rafael Leao ci si aspetta una svolta. Del resto, Pulisic a parte, le tre stelle storiche di questa rosa sono a loro modo coinvolti in discussioni apertissime sul futuro a Milano.