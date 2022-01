Ibrahimovic JDD: «Quando vorrò essere ds del PSG lo sarò. Il post ritiro? Mi spaventa»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Impegnato nella promozione del suo libro nel mercato francese, dopo l’intervista a L’Equipe, Ibrahimovic si è concesso anche ai microfoni del Journal du Dimanche.

DOPO IL RITIRO – «Ogni mattina, da vent’anni, so esattamente cosa mi aspetta: il risveglio, l’allenamento… È la mia adrenalina. Presto una vita finirà, un’altra comincerà. Non so ancora come o quando. Ma accadrà, e ammetto che un po’ mi spaventa. Cosa c’è dall’altra parte?»

COME MIURA – «Se ciò accade, c’è davvero qualcosa che non va! Voglio continuare a giocare il più a lungo possibile, purché le mie prestazioni siano buone e la mia presenza aiuti i miei compagni. Ma, ovviamente, sto invecchiando e il mio corpo mi fa male. Me ne prendo cura ma non c’è niente da fare»

PSG – «Il giorno in cui vorrò essere direttore sportivo del PSG, lo sarò. Ogni giorno diventa più grande. Quello era il progetto. Se non lo fossero, significherebbe che’. non sta facendo il lavoro come si deve. Allenare e gestire una squadra così talentuosa non è facile. Da quello che posso vedere, il PSG sta facendo quello che deve fare»