Ibrahimovic in forma smagliante: il commento di Yonghong Li

Yonghong Li ha celebrato lo stato di forma di Ibrahimovic presentatosi al meglio nella sfida di ieri pomeriggio contro il Novara

Il rinnovo e l’ottima prova di Zlatan Ibrahimovic, apparso in forma smagliante, nell’amichevole di ieri pomeriggio a Milanello contro il Novara ha suscitato l’entusiasmo dell’ex proprietario del Milan Yonghong Li che su Twitter ha così commentato:

«Ottima notizia per il Milan. Non c’è bisogno di andare in pensione quando stai ancora performando in modo fenomenale. L’età è davvero solo un numero!».