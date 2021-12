Ibrahimovic: «In allenamento Leao inizialmente non mi ascoltava, vi dico»

Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere della Sera, le sue parole su Rafael Leao

«All’inizio in allenamento non correva nessuno. Li ho affrontati uno per uno, e non in disparte, davanti agli altri: in allenamento bisogna ammazzarsi di lavoro. Se io corro, se io mi ammazzo, il mio compagno correrà e si ammazzerà per me. L’hanno capito tutti, tranne uno. Leao all’inizio non mi dava retta. Ci è arrivato per conto suo. Infatti è molto migliorato».