Ibrahimovic arriva anche sulla pellicola cinematografica. Il trailer è uscito proprio oggi e narra la sua biografia. Ecco la data d’uscita

In arrivo ‘Zlatan’, il film biografico relativo alla carriera di Zlatan Ibrahimovic. In occasione del suo compleanno, in Italia è uscito il trailer ufficiale della sua biografia prodotta da Universal.

Il film di Ibrahimovic uscirà l’undici novembre, ovvero, 11/11 come il suo numero di maglia. L’ennesima trovata di un campione che, dopo il libro, porterà la sua vita anche sul grande schermo.