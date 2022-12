Il sito ufficiale del Milan riporta i numeri di Zlatan Ibrahimovic con la maglia rossonera: 92 i gol in 158 presenze

Numeri importanti quelli di Zlatan Ibrahimovic con la maglia del Milan.

Come riferisce il sito ufficiale dei rossoneri, lo svedese ha collezionato 158 presenze in tutte le competizioni in rossonero totalizzando 92 gol.