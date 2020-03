Zlatan Ibrahimovic donerà un maschera FFP2 all’Humanitas per ogni confezione venduta online del suo Mind The Gum, la gomma da masticare da lui prodotta. Ecco le sue parole:

«Data l’attuale situazione di emergenza qui in Italia, vorrei aiutare i veri eroi di questa storia (medici, infermieri, professionisti della salute) donando a Humanitas una maschera FFP2 per ogni confezione Mind the Gum venduta online. Perché, come sappiamo, alcuni supereroi indossano una maschera. andrà tutto bene».

Given the current emergency situation here in Italy, @MindTheGum would like to aid this story’s true heroes (doctors, nurses,health professionals) by donating to Humanitas an FFP2 mask for each pack sold online.

Because as we know, some superheroes do wear a mask.#andràtuttobene

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) March 13, 2020