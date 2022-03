Ibrahimovic, giornata a Maranello: «Se compri me prendi una Ferrari» – VIDEO

Zlatan Ibrahimovic è stato ospitato dalla Ferrari a Maranello vivendo l’emozione unica di guidare un’auto del Cavallino confessando scherzosamente a Leclerc e Sainz:

«Quando compri Ibrahimovic, tu compri una Ferrari. Sono una Ferrari sul campo».

We are just warming up @Carlossainz55 @Charles_Leclerc @Ferrari pic.twitter.com/29isvMiGNg

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) March 21, 2022