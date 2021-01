Ibrahimovic ed i rigori: ieri il numero 100 in carriera, ecco la sua media

Non un rapporto idilliaco quello tra Ibrahimovic ed i rigori, specialmente nell’ultimo anno dove la mira sembra essersi inceppata

Se c’è una specialità in cui Zlatan Ibrahimovic non eccelle, questa è sicuramente i rigori. Dagli 11 metri l’attaccante svedese non è infallibile e ieri contro il Bologna è stata l’ennesima dimostrazione. Quello contro i felsinei, tra l’altro, è stato il 100esimo rigore calciato in carriera da Ibra.

La percentuale di realizzazione è dell’84% in totale. Dal suo ritorno al Milan però, la mira sembra aver perso colpi, con solo il 50% di rigori segnati, in pratica ne sbaglia 1 ogni 2. Degli ultimi 4 rigori calciati, ne ha sbagliati addirittura 3. Insomma, per dirla con una sua frase, risalente alla gara contro il Verona: «Prossima volta li tira Kessiè».