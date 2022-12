Ibrahimovic e la Champions League: «A calcio a volte succedono cose che possono sorprendere». Le parole dell’attaccante rossonero

Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport della possibilità di diventare il marcatore più anziano della Champions League ma anche sulle possibilità di vittoria per il Milan. Ecco le parole dell’attaccante rossonero:

«No, questa cosa non mi interessa. Questi record non mi danno qualcosa. Se possiamo vincere la Champions? Nel calcio a volte succedono cose che possono sorprendere. Non prendo l’esempio del Marocco, perché sapevo che era una squadra forte e lo sta dimostrando, ma ci sono cose che possono succedere che non ti aspetti. Come ho già detto, questo è un anno particolare. Noi ci crediamo, la mentalità è quella, è vero che altre squadre con cui abbiamo giocato, come ad esempio il Chelsea nei gironi, sono molto forti e hanno giocatori di un altro livello, ma noi l’anno scorso abbiamo dimostrato che con il gruppo e il collettivo si può arrivare lontano. Questa è la nostra qualità. Poi abbiamo giocatori che fanno la differenza e altri che sono cresciuti, come collettivo siamo molto molto forti. Siamo forti anche individualmente, ma lo siamo di più come collettivo. Tutto può succedere, noi ci crediamo e stiamo lavorando per questo»