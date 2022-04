Ibrahimovic cerca l’ultimo guizzo: Zlatan vuole essere ancora protagonista

Ibrahimovic, fuori per il sovraccarico al ginocchio sinistro, vuole rendersi protagonista nel finale: guai a dimenticarsi dello svedese

Guai a dare per finito Zlatan Ibrahimovic. Il monito dello svedese, ad un mese dalla fine della stagione, arriva forte e chiaro. Fuori per il sovraccarico al ginocchio sinistro, Ibra non ha nessuna intenzione di chiudere da comprimario la stagione e vuole a tutti i costi l’ultimo guizzo.

Per il futuro ci sarà tempo: le valutazioni verranno fatte solo a fine stagione. Per il momento Zlatan vuole sentirsi ancora calciatore. Decisivo, ovviamente.