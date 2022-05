Ibrahimovic carico: allenamenti doppi e sta martellando due compagni

Ibrahimovic carico: allenamenti doppi e discorsi motivazionali ai compagni. Lo svedese vuole trascinare il Milan verso lo scudetto

Zlatan Ibrahimovic carico come non mai e vuole a tutti i costi essere protagonista in questo finale di stagione, racconta chi gli sta vicino quotidianamente.

Allenamenti doppi sul campo, sessioni extra in palestra, discorsi motivazionali ai compagni specie ai più giovani, come Leao e Diaz: lo svedese si sta mettendo come sempre al servizio della squadra.