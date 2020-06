Ibrahimovic atteso domani a Milano: ecco quando sarà disponibile

Atteso per la giornata di domani il rientro in Italia di Zlatan Ibrahimovic, il centravanti svedese effettuerà subito i test medici

Zlatan Ibrahimovic è atteso per la giornata di domani a Milano. Il centravanti svedese era volato a Stoccolma nei giorni scorsi per stare vicino alla famiglia e, al contempo, assorbire la lesione al muscolo soleo del polpaccio che lo terrà lontano dai campi ancora per un mese.

Domani Ibra effettuerà subito i test seriologici per scongiurare ogni tipo di contatto con il Coronavirus e poi quelli medici per appurare lo stato dell’infortunio. Il rientro in campo di Zlatan Ibrahimovic è previsto per circa metà di luglio.