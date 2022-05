Ibrahimovic a Sky «Ritiro? Decido in questi giorni. Sullo scudetto...»

Zlatan Ibrahimovic ha parlato nel post-partita della gara contro il Sassuolo: lo svedese si gode uno scudetto ampiamente meritato

Ospite a Sky, Zlatan Ibrahimovic si è così espresso:

«E’ bellissimo, ultima volta che abbiamo vinto c’era io. Undici anni dopo vinciamo e ci sono. Quando sono arrivato ho fatto una promessa e l’ho mantenuta. Tanti ridevano, ma abbiamo lavorato e abbiamo fatto capire alla squadra cosa significa soffrire».

Sul finale: «Ho sofferto troppo, si. Dedico a Mino, era uno di quelli che mi voleva al Milan e mi aveva detto che ero l’unico che potevo salvarlo al Milan. Gli dedico questo trofeo».

Cosa avrebbe detto Mino: «Giochiamo ancora 10 anni e rubiamo più soldi».

Sul futuro: «Devo stare bene, devo fare qualcosa. Quando sto bene posso vedere com’è la mia situazione».

Sulla forma: «Speriamo, quando sono in campo faccio ancora differenza. Non vedo un altro Ibra».

Sul gol annullato: «Una possibilità, un gol. Era bello, un cross fantastico di Leao».

Sempre sul futuro: “In questi giorni decido».

Sull’ultimo periodo: «Ho sofferto troppo, ho passato brutto tempo fisicamente ma anche altre cose personali. Alla fine ho vinto questo trofeo e ho fatto di tutto per aiutare. Poi ho avuto un po’ paura di smettere, ma voglio farlo come voglio io».

Sui discorsi: «Questo è naturale. Parlo tanto nello spogliato, ho detto di stare concentrati, in questo momento è facile perdere la testa. E’ la rivincita di tanti giocatori che non credevano in loro».

Sullo scudetto del 2011: «E’ una grande differenza. Chi ha visto 11 anni fa era totalmente differente. Erano 22 campioni che hanno vinto tutto, non c’era questa preoccupazione, eravamo i favoriti. Questa squadra è piena di giovani, sono arrivati, abbiamo messo pressione e abbiamo fatto capire cos’è il Milan. Questa è un’altra storia».