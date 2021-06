Ibra tirato a lucido per l’inizio del campionato: l’idea dello svedese è chiara

Ibra si è operato oggi al ginocchio sinistro e sarà pronto in 2 mesi: l’obiettivo è l’inizio del campionato

Zlatan Ibrahimovic ha in testa un piano chiaro: presentarsi tirato a lucido per la prima giornata del prossimo campionato di Serie A. Lo svedese si è sottoposto oggi all’intervento che ha risolto il problema al ginocchio che lo affliggeva dal post Juventus, gara giocata lo scorso 9 maggio. Quattro settimane per tornare a correre, otto per tornare a giocare.

STAGIONE DA PROTAGONISTA – Ibrahimovic non ha nessuna intenzione di vivere una stagione da comparsa. Il centravanti ha rassicurato tutti dicendo di essere certo di poter ancora marcare una sostanziale differenza. Il leader del Milan è pronto a stupire ancora. Ti aspettiamo, Zlatan.