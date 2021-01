Ibra: «Pioli? Da grande squadra. Lo ha dimostrato nelle difficoltà»

Ibra ha parlato al Corriere dello sport, una lunga intervista dove sono emersi molti lati di se stesso e della voglia di vincere

SUL RAPPORTO CON PIOLI- «Lui allena ed io gioco, lui mi chiede di fare certe cose ed io eseguo. Ha fiducia in me e mi da istruzioni che mi piacciono. Un buon bilanciamento dei compiti, mi trovo bene in campo e fuori. Lo scorso anno era anche lui nella situazione di non sapere se il giorno dopo avrebbe lavorato o no. Un altro avrebbe salutato dicendo: Grazie, vado dove c’è un domani. Lui invece mandava messaggi di rassicurazione e ha dimostrato di essere un allenatore da grande squadra».